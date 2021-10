UE nakłada sankcje na kolejne 8 osób za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy

UE postanowiła w poniedziałek objąć sankcjami dodatkowe osiem osób, które aktywnie wspierają działania i wdrażają politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wśród osób dodanych do unijnej listy sankcyjnej są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania - sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa uczestniczący w stosowaniu rosyjskiego prawa na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola. UE uznaje, że osoby te podejmowały stronnicze decyzje w sprawach umotywowanych politycznie oraz ścigały lub prześladowały przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola.

Unijne sankcje za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy dotyczą teraz 185 osób i 48 podmiotów. Osoby umieszczone na liście sankcyjne są objęte zamrożeniem aktywów; nie można im też udostępniać środków finansowych. Ponadto podlegają zakazowi podróży, który uniemożliwia im wjazd na terytorium UE i przejazd przez nie.

Unia Europejska nie uznaje bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską, potępiając łamanie przez nią prawa międzynarodowego. Popiera też integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Sankcje w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi zostały po raz pierwszy nałożone 17 marca 2014 r.

Inne środki zastosowane przez UE w reakcji na kryzys ukraiński obejmują sankcje gospodarcze względem określonych sektorów rosyjskiej gospodarki (obecnie obowiązujące do 31 stycznia 2022 r.) oraz sankcje w odpowiedzi na nielegalne przyłączenie Krymu i Sewastopola ograniczające się do tych terytoriów (obecnie obowiązujące do 23 czerwca 2022 r.).

Z Brukseli Łukasz Osiński