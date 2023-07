UE nałożyła sankcje na 7 Rosjan i 5 rosyjskich podmiotów za propagandę na użytek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie (aktualizacja)

Unia Europejska nałożyła sankcje na siedmiu Rosjan i pięć rosyjskich podmiotów odpowiedzialnych za cyfrową kampanię manipulowania informacjami służącą przeinaczaniu faktów i rozpowszechnianiu propagandy na użytek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - podała w piątek Rada UE.

Kampania ta - w której uczestniczą organy rządowe lub organy powiązane z rosyjskim aparatem państwowym - wykorzystuje fałszywe strony internetowe, które podszywają się pod krajowe portale medialne i rządowe, oraz fałszywe konta w mediach społecznościowych. Ta skoordynowana i celowa manipulacja informacjami jest elementem szerszej kampanii hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko UE i jej państwom członkowskim - napisano w uzasadnieniu decyzji.

UE nałożyła sankcje na Inforos i troje jego założycieli. To medium internetowe ściśle związane z rosyjskim wywiadem wojskowym (GRU). Odpowiada za utworzenie ponad 270 zastępczych internetowych serwisów informacyjnych rozpowszechniających propagandę na użytek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Na liście znalazły się też: ANO Dialog (rosyjska organizacja non-profit utworzona przez Moskiewski Departament Informacji i Technologii i ściśle związana z administracją Putina), Instytut Diaspory Rosyjskiej, przedsiębiorstwo technologii krajowych Struktura oraz Agencja Projektów Społecznych (dwie rosyjskie firmy informatyczne zaangażowane w prowadzoną przez Rosję cyfrową kampanię dezinformacyjną RRN), a także prominentni przedstawiciele tych podmiotów.

"Wymierzamy sankcje w tych, którzy manipulują informacjami i ingerują w informacje w ramach szerszej kampanii hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko UE i jej państwom członkowskim. Wraz z nowymi wpisami na liście sankcyjnej jednoznacznie dajemy tym osobom do zrozumienia, że wiemy, jak manipulują naszą przestrzenią medialną i jak działają. Jesteśmy zdeterminowani, by za pomocą nowych instrumentów skutecznie zapobiegać tym zagrożeniom, zniechęcać do nich i na nie reagować" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich miesięcy UE wypracowała narzędzia i podejścia pozwalające reagować na manipulowanie informacjami i ingerowanie w nie podmiotów zagranicznych. Sankcje zostały przyjęte w ramach tej polityki.

Unijne sankcje za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające dotyczą obecnie ok. 1 800 osób i podmiotów. Są one objęte zamrożeniem aktywów, a osoby i firmy z UE nie mogą udostępniać im środków finansowych. Dodatkowo na osoby fizyczne z listy nałożono zakaz wjazdu na terytorium UE i przejazdu przez nie.

W konkluzjach z 23 marca 2023 r. Rada Europejska powtórzyła, że Unia zdecydowanie potępia rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, stanowiącą jawne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Powtórzyła też, że Unii nadal zależy, aby utrzymywać i zwiększać zbiorowy nacisk na Rosję, również za pomocą ewentualnych dalszych sankcji. Zapowiedziała także, że zintensyfikuje współpracę z partnerami w celu przeciwdziałania fałszywej rosyjskiej narracji i dezinformacji na temat wojny.

Z Brukseli Łukasz Osiński