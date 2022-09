UE nie schodzi z kursu. Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji nabiera kształtów

W piątek po południu w Brukseli ruszą konsultacje Komisji Europejskiej i państw członkowskich w sprawie kolejnego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Nieoficjalnie mówi się, że pakiet miałby objąć kolejne sektory rosyjskiej gospodarki (m.in. produkty stalowe, kamienie szlachetne) i kolejne osoby odpowiedzialne za agresję Rosji wobec Ukrainy.

Polska, państwa bałtyckie i skandynawskie maja przedstawić wspólną propozycję dotyczącą nałożenia kolejnych restrykcji. Konsultacje mają trwać w najbliższych dniach i zakończyć się przedstawieniem propozycji nowego pakietu sankcji. Następnie zostanie on przyjęty w formalnej procedurze przez Radę UE (państwa członkowskie).

Oprócz ograniczeń sektorowych i sankcji osobowych pakiet ma też przewidywać limity cen na rosyjską ropę naftową, co wcześniej było negocjowane na poziomie grupy G7. Tematem do dyskusji pozostaje też objęcie restrykcjami paliwa jądrowego.

W lipcu UE przyjęła siódmy pakiet nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota i jednocześnie wzmacnia kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania, w tym chemicznych i farmaceutycznych oraz zaawansowanych technologii. Pakiet ten zakłada też wpisanie ponad 50 osób i podmiotów powiązanych z Kremlem na unijne listy sankcyjne. Oznacza to zamrożenie ich majątków i zakaz wjazdu do UE.