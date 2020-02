UE nie widzi „powodów do paniki” z powodu koronawirusa we Włoszech

Unia Europejska nie widzi „powodów do paniki” z powodu pojawienia się nowego koronawirusa we Włoszech, który zabił tam już trzy osoby i zainfekował ponad 130 - oświadczył w niedzielę w Rijadzie komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

"UE ma pełne zaufanie do włoskich władz i podejmowanych przez nie decyzji" - powiedział dziennikarzom Gentiloni po spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych krajów G20, które odbywało się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

"Podzielamy obawy dotyczące możliwego rozprzestrzenienia się choroby, (ale) nie ma powodu do paniki" - dodał.

Gentiloni zaznaczył również, że jest zbyt wcześnie, by ocenić, czy Covid-19 we Włoszech daje podstawy do zwiększenia deficytu budżetowego.

Komisarz poinformował też, że Unia Europejska dostarczy ponad 25 ton sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących do Chin.

Agencja Reutera podaje, że z powodu koronawirusa w północnych regionach Włoch, Lombardii i Wenecji Euganejskiej, część szkół i uniwersytetów została zamknięta, a niektóre mecze piłki nożnej przełożone.

Kilkanaście miast w tych regionach o łącznej populacji około 50 tys. zostało poddanych kwarantannie, a miejscowa ludność jest nakłaniana do pozostania w domu. Specjalne zezwolenie jest wymagane na wjazd lub wyjazd z wyznaczonych obszarów.