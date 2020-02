UE: Orban: propozycja grupy przyjaciół spójności to przynajmniej 1,3 proc. DNB

Grupa przyjaciół spójności złożyła propozycję unijnego budżetu na lata 2021-2027 na poziomie przynajmniej 1,3 proc. DNB; tyle chciał Parlament Europejski - powiedział w piątek dziennikarzom w Brukseli premier Węgier Viktor Orban.

"Grupa przyjaciół spójności - 17 krajów - spotkała się i przedstawiła propozycję kontroferty (wobec propozycji krajów, które chciały wieloletniego budżetu Wspólnoty na poziomie 1 proc. DNB - PAP). Uznaliśmy, że 1 proc. DNB to coś nie do zaakceptowania. Jeśli chcemy ambitnej Europy, ambitnego budżetu, potrzebujemy przynajmniej 1,3 proc. DNB albo blisko tego poziomu, bo jest to propozycja Parlamentu Europejskiego" - oświadczył Orban.