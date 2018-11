UE ostrzega Londyn przed odrzuceniem porozumienia ws. Brexitu

Przyjęte w niedzielę porozumienie ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest najlepszym możliwym - mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, ostrzegając brytyjskich posłów przed odrzuceniem porozumienia w parlamencie.

Przywódcy państw i rządów 27 krajów UE zatwierdzili w niedzielę w Brukseli umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i deklarację polityczną ws. przyszłych relacji.

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker ostrzegł Wielką Brytanię przed odrzuceniem porozumienia w parlamencie.

Zarówno Donald Tusk jak i Juncker zwracali uwagę, że 27 państwom członkowskim udało się utrzymać jedność w trakcie rokowań z Londynem.

- Wzywam tych, którzy mają ratyfikować te porozumienie w Izbie Gmin, by wzięli pod uwagę, że to najlepsze porozumie dla Wielkiej Brytanii i dla Europy. To jedyne możliwe porozumienie - oświadczył Juncker na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu.



Również szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwracał uwagę, że przed UE i Wielką Brytanią trudny proces ratyfikacji umowy oraz dalsze negocjacje ws. przyszłych relacji. - Ale niezależnie od tego, jak to się skończy, pozostaniemy przyjaciółmi do końca świata i jeden dzień dłużej - zadeklarował. Apelował, by nie spekulować co się stanie, jeśli porozumienie nie uzyska akceptacji.



Jak przekonywał, nie jest szczęśliwy i nikt nie ma powodu do zadowolenia w tej chwili, bo mowa "o rozwodzie politycznym", ale - jak dodał - udało się zapobiec potencjalnie najbardziej niebezpiecznym skutkom Brexitu. - Z samych negocjacji, z samego porozumienia jestem zadowolony, ale sama sytuacja jest raczej przygnębiająca - mówił szef Rady Europejskiej.



Juncker ostrzegał przed odrzuceniem przez brytyjskich posłów umowy. - Jestem całkowicie przekonany, że to jest jedyne możliwe porozumienie. Ci którzy myślą, że jego odrzucenie doprowadzi do tego, że dostaną coś lepszego, będą rozczarowani - oświadczył.



Jak zaznaczył, UE jest nieszczęśliwa z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. - Fakt, że kraj opuszcza UE, nie jest powodem do podniesienia lampki szampana, czy aplauzu. To smutny dzień. Wszyscy, którzy wypowiadali się w czasie Rady Europejskiej starali się wyrazić swój smutek - relacjonował szef Komisji. - To smutny moment dla UE i również dla Wielkiej Brytanii. Przyszłość to pokaże.



Wskazał, że praca nie została jeszcze zakończona. Dalsze rozmowy ma prowadzić tak jak dotychczas główny unijny negocjator i jego zespół Michel Barnier. - Rozwód to tragiczny moment, jak niektórzy z was pewno wiedzą, trzeba się rozliczyć, ale trzeba też określić przyszłe relacje. Nie sądzę, że Wielka Brytania będzie krajem tak jak inne kraje trzecie - mówił szef KE. Zapewniał też, że żaden urzędnik z Wielkiej Brytanii pracujący dla Komisji Europejskiej nie będzie wypychany z tej instytucji. Dodał jednak, że nie może obiecać im awansów.



Zarówno Tusk jak i Juncker zwracali uwagę, że 27 państwom członkowskim udało się utrzymać jedność w trakcie rokowań z Londynem. - Pomimo presji, która dość często przychodziła z Wielkiej Brytanii, presji wobec krajów członkowskich, byliśmy w stanie zapewnić utrzymanie jedności 27 - zaznaczył przewodniczący Komisji.



Szef Rady Europejskiej dodał, że UE wyraziła swoją determinację, by mieć tak bliskie jak to możliwe partnerstwo ze Zjednoczonym Królestwem w przyszłości.



Barnier przekonywał po zakończeniu szczytu, że wynegocjowany tekst jest sprawiedliwy i zrównoważony. - To najlepsze możliwe porozumienie, biorąc pod uwagę uwarunkowania - ocenił. Wskazywał, że ma ono pomóc uzyskać zaufanie i pewność potrzebnych do negocjacji bliskich i bezprecedensowych przyszłych więzów między "27" a Wielka Brytanią. Barnier wskazywał, że liczący prawie 600 stron dokument daje pewność prawną wszystkim dotkniętym niepewnością, jaką stworzył Brexit.