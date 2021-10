UE: Parlament Europejski udzielił absolutorium finansowego Frontexowi za rok 2019 r.

Parlament Europejski przyjął w czwartek sprawozdanie europosła Ryszarda Czarneckiego zalecające udzielenie absolutorium finansowego za rok 2019 dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Za udzieleniem Frontexowi absolutorium z zarządzania budżetem na 2019 r. głosowało 558 posłów, przeciw było 82, 46 wstrzymało się od głosu.

Europoseł PiS Joachim Brudziński, występując w imieniu autora sprawozdania, Ryszarda Czarneckiego wyraził słowa uznania za codzienną pracę funkcjonariuszy i pracowników Agencji, którzy we współpracy z funkcjonariuszami policji, służb granicznych czy wojska dbają o bezpieczeństwo granic Unii, a co za tym idzie, o bezpieczeństwo obywateli. "Często w tej izbie padają niesprawiedliwe słowa pod adresem tych, którzy, niejednokrotnie z narażeniem życia, dbają o to, by nasz wspólny europejski dom był bezpieczny" - mówił były szef polskiego MSWiA.

Europosłowie zgodzili się zamknąć rachunki Frontexu za 2019 r., ale w osobnym głosowaniu wnioskowali jednocześnie o zamrożenie części (12 proc.) przyszłorocznego budżetu i udostępnienie go tylko w przypadku poprawy monitorowania praw podstawowych oraz procedur finansowych, rekrutacji i składania zamówień.

W towarzyszącej rezolucji eurodeputowani docenili podejmowane przez Frontex wysiłki na rzecz usunięcia wskazywanych wcześniej niedociągnięć.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz