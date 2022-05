UE: Parlament Europejski: wszystkie sankcje UE przeciwko Rosji muszą dotyczyć też Białorusi

W rezolucji przyjętej w czwartek przez aklamację posłowie do Parlamentu Europejskiego potępili wsparcie, jakiego białoruski reżim udzielił Rosji w przeprowadzeniu agresji na Ukrainę, i wezwali do nakładania na Mińsk sankcji odpowiednich do roli, jaką odegrał.

Eurodeputowani uznali, że białoruski reżim jest współodpowiedzialny za agresję i w związku z tym ponosi wszelkie konsekwencje prawne wynikające z prawa międzynarodowego. Wszystkie sankcje UE nałożone na Rosję muszą być ściśle odzwierciedlone w stosunku do Białorusi i odpowiednio wdrożone - zaapelowali.

W rezolucji podkreślono również potrzebę kompleksowego śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez reżim Alaksandra Łukaszenki przeciwko narodowi białoruskiemu. Wezwano kraje UE do aktywnego stosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej i przygotowania spraw sądowych przeciwko białoruskim urzędnikom odpowiedzialnym lub współodpowiedzialnym za przemoc i represje, w tym przeciw Łukaszence.

Autorzy dokumentu stanowczo potępili niedawne zatrzymania przywódców i przedstawicieli związków zawodowych na Białorusi. Parlament Europejski potępił również ostanie zmiany w białoruskim kodeksie karnym, wprowadzające karę śmierci za "usiłowanie przeprowadzenia aktu terrorystycznego". Zdaniem PE ten ruch może być łatwo wykorzystany przez reżim przeciwko jego politycznym oponentom.

Jednocześnie posłowie wskazali na potrzebę wzmocnienia współpracy UE z białoruskimi siłami demokratycznymi, w tym poprzez regularne szczyty i solidną pomoc finansową.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz