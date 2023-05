UE: Parlament Europejski zatwierdził dodatkową pomoc dla Mołdawii w wysokości 145 mln euro

Parlament Europejski przegłosował w Strasburgu uzupełnienie pomocy makrofinansowej dla Mołdawii o maksymalnie 145 mln euro, aby pomóc temu krajowi pokryć część jego potrzeb finansowych w 2023 r.

Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, aby udzielić rządowi Mołdawii wsparcia w celu ustabilizowania sytuacji gospodarczej kraju, stosunkiem głosów 561 do 43, przy 20 wstrzymujących się.

Wsparcie w łącznej wysokości 45 mln euro w postaci dotacji i do 100 mln euro w postaci pożyczek zostanie wypłacone w dwóch transzach zaplanowanych na trzeci i czwarty kwartał 2023 r., pod warunkiem spełnienia przez Mołdawię określonych warunków politycznych. Obejmują one reformy wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie praworządności i walkę z korupcją oraz znaczne postępy we wdrażaniu programu makroekonomicznego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę gospodarka Mołdawii skurczyła się, a niepewna koniunktura gospodarcza negatywnie wpłynęła na inwestycje i wymianę handlową w tym kraju. Kryzys energetyczny oraz spadek konsumpcji i inwestycji gospodarstw domowych wywarły dodatkową presję na finanse publiczne Mołdawii. Ponadto gwałtowny wzrost cen energii powoduje wysoki poziom inflacji.

"Agresywna wojna rosyjska na Ukrainie nie oszczędziła nikogo, a już na pewno nie Mołdawii. Niefortunne połączenie wojny, kryzysu energetycznego, ogromnej inflacji oraz spadku konsumpcji i inwestycji w gospodarstwach domowych uciska finanse publiczne i szkodzi źródłom utrzymania obywateli Mołdawii. Co więcej, rosnące wpływy Rosji w tym regionie wywierają dodatkową presję na gospodarkę Mołdawii. W tych trudnych czasach słabości gospodarczej i politycznej musimy pomagać i wspierać Mołdawię" - powiedziała sprawozdawczyni, europosłanka Marketa Gregorova (Zieloni).

Stosunki UE z Mołdawią opierają się na układzie o stowarzyszeniu, obejmującym pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, przewidującą silniejsze stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą. Rada Europejska 23 czerwca 2022 r. przyznała Mołdawii status kraju kandydującego do UE.

Gdy Rada UE zatwierdzi wsparcie, zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać następnego dnia po opublikowaniu.

Z Strasburga Łukasz Osiński