UE: PE ostrzega przed stresem związanym z wykorzystaniem technologii do nadzoru pracy

Parlament Europejski domaga się, aby Unia Europejska walczyła z tzw. technostresem, czyli stresem związanym z wykorzystaniem technologii do nadzoru pracy. Ostrzega też przed pracą w domu, która - zdaniem europosłów - prowadzi do nadmiernego rozmycia granic między pracą a życiem prywatnym.

W rezolucji przyjętej we wtorek 501 głosami za, przy 47 przeciw i 85 wstrzymujących się, PE podkreśla, że dostrzega korzyści płynące z pracy w domu, takie jak większa elastyczność, ale ostrzega przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z nadmiernego rozmycia granic między pracą a życiem prywatnym oraz wyższej intensywności pracy i tzw. technostresu.

Europosłowie ostrzegają przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego pracowników oraz zagrożeniami dla prawa do prywatności, jakie stwarza kontrola i nadzór wykorzystujący technologie, oprogramowanie i narzędzia sztucznej inteligencji, zdalne monitorowanie postępów i wydajności w czasie rzeczywistym oraz śledzenie czasu pracy.

Wskazują również na inne czynniki powodujące dodatkowy stres, w tym niepewność finansową, strach przed bezrobociem, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, izolację, a także zmiany godzin pracy i nieodpowiednią organizację pracy z powodu pandemii Covid-19 i późniejszego kryzysu gospodarczego.

Ponadto podkreślają wpływ, jaki przejście na telepracę może mieć na zdrowie psychiczne osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Twierdzą, że należy zająć się przepaścią cyfrową w UE, aby zapewnić wszystkim pracownikom wystarczający poziom umiejętności cyfrowych.

Europosłowie wzywają UE i państwa członkowskie do rozwiązania tego problemu poprzez Strategię Zdrowia Psychicznego UE, Europejską Strategię Opieki i krajowe plany działania. Zauważają, że brak wiążących wspólnych norm i zasad dotyczących zagrożeń psychospołecznych w UE prowadzi de facto do nierównej ochrony prawnej pracowników.

Europarlament zwraca się do instytucji UE i państw członkowskich o dalsze regulowanie pracy cyfrowej w celu ochrony zdrowia psychicznego we współpracy z pracodawcami i przedstawicielami pracowników. Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz państwa członkowskie UE powinny uwzględnić zdrowie psychiczne w swoich planach reagowania na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii.

Europosłowie wzywają do przyjęcia dyrektywy w sprawie minimalnych standardów i warunków, aby zapewnić wszystkim pracownikom skuteczne "prawo do odłączenia się" oraz uregulować korzystanie z istniejących i nowych narzędzi cyfrowych do celów pracy.

"Przekonanie, że UE nie ma żadnej roli ani kompetencji w tych kwestiach, jest zupełnym wymysłem. Zdrowie psychiczne obywateli powinno leżeć u podstaw naszej pracy i musimy współpracować, aby poradzić sobie z problemami zdrowia psychicznego" - powiedziała sprawozdawczyni rezolucji, irlandzka europosłanka Maria Walsh.

Ze Strasburga Łukasz Osiński