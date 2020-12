UE: PE zwiększa kompetencje unijnego urzędu ds. nadużyć finansowych

Parlament Europejski przegłosował w czwartek zmianę regulacji ws. kompetencji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Uproszczone zostały zasady przeprowadzania kontroli i inspekcji, a także dostępu do informacji o rachunkach bankowych.

Przyjęte regulacje określają też zakres i formę współpracy OLAF z Prokuraturą Europejską (EPPO).

"Rozpoczynamy nowy okres budżetowy w 2021 r. i udostępniliśmy znaczne fundusze, aby pomóc UE wyjść z pandemii. Jesteśmy to winni naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, aby upewnić się, że każdy cent jest wydawany zgodnie z przepisami. Zwiększone uprawnienia Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, powstanie Prokuratury Europejskiej oraz koordynacja prac w całej unijnej strukturze zwalczania nadużyć finansowych w celu identyfikacji, prowadzenia dochodzeń i ścigania oszustów to ważny krok naprzód w ochronie interesów finansowych UE" - skomentował aprobatę PE Johannes Hahn, komisarz UE ds. budżetu i administracji.

Z kolei dyrektor generalny OLAF Ville Itala podkreślił, że reforma podstawy prawnej działania jego urzędu zapewni skuteczniejszą niż kiedykolwiek wcześniej kontrolę wydatków w ramach kolejnego budżetu europejskiego i planu naprawy. "Zmienione rozporządzenie OLAF wzmacnia nasze możliwości dochodzeniowe, umożliwiając nam całościowe uzupełnienie działań Prokuratury Europejskiej, w szczególności w zakresie ułatwiania odzyskiwania pieniędzy lub przyjmowania administracyjnych środków zapobiegawczych" - wyjaśnił.

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Prokuratura Europejska natomiast ma prowadzić sprawy związane z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi oszustwami transgranicznymi w kwestii wyłudzenia VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do EPPO przystąpiły 22 kraje UE. Pięć pozostałych państw - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania - może dołączyć w dowolnym momencie. Ma ona zacząć działać na początku 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej na temat zmian przyjętych przez PE, wprowadzają one "jasne zasady dotyczące zgłaszania, aby żadna sprawa nie pozostała niezauważona". OLAF będzie zgłaszać Prokuraturze Europejskiej każdą sprawę uznaną za wchodzącą w zakres kompetencji prokuratury, podczas gdy Prokuratura Europejska będzie informować OLAF o sprawach dotyczących nielegalnej działalności wpływającej na budżet UE, które wykraczają poza jej mandat. Żeby nie dochodziło do sporów kompetencyjnych, OLAF skoncentruje się na środkach niezbędnych do odzyskania oszukanych pieniędzy lub na środkach administracyjnych w celu ochrony budżetu przed oszustwami, podczas gdy Prokuratura Europejska zajmie się przede wszystkim prowadzeniem dochodzeń w celu ustalenia odpowiedzialności karnej.

Nowelizacja ułatwia przeprowadzanie kontroli i inspekcji przez OLAF, co powinno przełożyć się na większą skuteczność działań dochodzeniowych. Podobnie jak nowe zasady dostępu do informacji o rachunkach bankowych, które często mają kluczowe znaczenie w dochodzeniach w sprawie nadużyć finansowych.

Z drugiej strony osoby, których dotyczą dochodzenia OLAF, zyskują większą ochronę: w strukturze urzędu zostanie utworzone stanowisko administratora do rozpatrywania skarg dotyczących gwarancji proceduralnych.

Artur Ciechanowicz