UE: PO: debata w PE o praworządności pokazała izolację PiS; PiS: to nieprawda

Debata PE w sprawie stanu praworządności w Polsce pokazała izolację PiS, bo rządzących nie bronił nikt poza "faszystowskimi przedstawicielami małych partyjek" - mówił w środę europoseł PO Andrzej Halicki. Zdaniem PiS takie stawianie sprawy jest nieprawdziwe.

Szef delegacji PO w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu, że przeprowadzenie przez Sejm i podpisanie kolejnej "ustawy represyjnej", a także "bezprawne i aroganckie działania rządu" spotkały się z bardzo ostrą krytyką w europarlamencie.

"Ta debata pokazała jeszcze jedną ważną rzecz: kompletną izolację PiS, bo po wyjściu brexitowców jedynymi osobami, które udzieliły wsparcia rządowi PiS, byli, o zgrozo, faszystowscy reprezentanci małych partyjek z Czech i Niemiec. Mówię mocno, bo taki głos poparcia powinien być podwójną refleksją, a tak naprawdę jest wielkim wstydem" - ocenił Halicki.

Przedstawiciele głównych grup politycznych skupiających zdecydowaną większość europosłów: Europejskiej Partii Ludowej, Odnowić Europę, Socjaliści i Demokraci oraz Zieloni krytykowali we wtorek zmiany w sądownictwie wprowadzane przez PiS. Z kolei głos wsparcia wyraził czeski europoseł eurosceptycznej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia Hynek Blaszko, przedstawiciel niemieckiej AfD Maximilian Krah oraz chorwacka eurodeputowana EKR Ruza Tomaszicz. O przykładanie równej miary do wszystkich państw członkowskich w sprawie praworządności apelował były premier Katalonii, europoseł niezrzeszony Carles Puigdemont.

Halicki uważa, że PiS powinien się odciąć od takiego wsparcia. "Klaskanie nie jest mądrą reakcją, bo to wstyd. Marzy mi się, że polskie interesy są bronione przez nas wspólnie, i odtworzenie czegoś, co kiedyś było na samym początku, taki klub polski, który rzeczywiście ponad podziałami politycznymi jest w stanie bronić polskich racji" - podkreślił polityk PO.

Była premier, europosłanka PO Ewa Kopacz mówiła, że rządzący powinni się wstydzić tego, że w PE muszą się odbywać debaty na temat Polski. Odrzucała też zarzuty o donoszenie na rząd własnego kraju, jakie formują politycy PiS. "Czy byłoby (to) coś złego, gdyby matka poszła i zgłosiła na policję, że jej synek jest katowany przez jej męża? Czy to będzie donosicielstwo? Czy to będzie dbałość o przyszłość i życie tego dziecka" - mówiła.

Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska uważa, że język używany przez polityków Platformy świadczy o tym, że chcą się trzymać twardej opozycyjnej linii realizowanej w ostatnich latach.

"Jak widać, nasi adwersarze polityczni, nie mając argumentów merytorycznych, używają inwektyw. Przenoszą kolejny raz konflikt na forum międzynarodowe. Jak widać, zapowiedzi pani Małgorzaty Kidawy Błońskiej, że czas skończyć z formułą totalnej opozycji, nie zostały przez przedstawicieli totalnej opozycji zrozumiane" - powiedziała eurodeputowana PAP i Polskiemu Radiu.

Jak zaznaczyła, reformowanie systemów prawnych należy do kompetencji państw członkowskich, dlatego nie ma żadnych powodów, by rządzący w Polsce byli pouczani w PE.

Tezę o izolacji PiS w PE odrzucił też eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski, który podkreślił, że głosy jego ugrupowania mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia lub odrzucenia jakiejś inicjatywy w PE. "Jesteśmy tak izolowani, że nasze głosy są niezbędne, byśmy ochronili ważną listę strategicznych projektów energetycznych" - ironizował w rozmowie z PAP.

Jak zaznaczył debaty w sprawie praworządności są szczególne, bo zawsze występują w nich ci sami europosłowie. "Jeśli chodzi o realną pracę PE, to zapraszam na posiedzenie komisji przemysłu w przyszłym tygodniu, które będę prowadził, albo na posiedzenie komisji spraw zagranicznych, które będzie prowadził pan minister (Witold) Waszczykowski. Można wówczas empirycznie stwierdzić, jak jesteśmy izolowani" - powiedział polityk.

Ze Strasburga Krzysztof Strzępka