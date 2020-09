UE: Pod koniec września nowy projekt ws. praworządności; ma się trzymać ustaleń szczytu

Niemiecka prezydencja przedstawi przed końcem września projekt ws. ochrony unijnego budżetu przed różnego typu zagrożeniami, w tym dotyczący praworządności - podały źródła unijne. Propozycja ma ściśle trzymać się ustaleń szczytu, tak by mogły ją poprzeć Polska i Węgry.

Z nieoficjalnych informacji z Brukseli wynika, że Berlin nie będzie forsował krytykowanej mocno przez Polskę i Węgry propozycji Komisji Europejskiej ws. warunkowości, która zakładała możliwość dość łatwego zamrażania środków państwom mającym problemy z praworządnością.

Choć rozporządzenie w tej sprawie teoretycznie nie wymaga jednomyślności (a większości kwalifikowanej), Niemcy w praktyce chcą poparcia dla swoich rozwiązań ze strony wszystkich krajów UE.

"Zwykle nie byłoby kłopotu, żeby zebrać większość kwalifikowaną wśród państw członkowskich i zwykłą większość w Parlamencie Europejskim. Problem polega jednak na tym, że to jest duży pakiet. Polska i Węgry bardzo jasno powiedziały, że nie przyjmą i nie ratyfikują decyzji dotyczącej zasobów własnych, czyli funduszu odbudowy, jeśli nie będą mieć satysfakcjonujących zapisów dotyczących praworządności" - powiedział dziennikarzom w Brukseli zastrzegający anonimowość unijny dyplomata.

Z tego powodu niemiecka prezydencja chce rozwodnić zapisy mechanizmu. Pewne jest, że nie będzie np. możliwości podejmowania decyzji o sankcjach za pomocą odwróconej większości kwalifikowanej, jak chciały tego Komisja Europejska i europarlament. Nie zgodzili się bowiem na to na licowym szczycie szefowie państw i rządów krajów UE.

"Na razie nic nie zaprezentowaliśmy Parlamentowi Europejskiemu, ale mamy zamiar zrobić to przed końcem tego miesiąca. Stanowisko PE jest trochę za daleko od tego, co ustaliła Rada Europejska. Sądzę, że PE musi pójść w kierunku kompromisu" - zaznaczył dyplomata.

Polskie źródło dyplomatyczne, z którym rozmawiała PAP, zapowiedziało, że Polska "w konstruktywny sposób" odniesie się do projektu, gdy będzie on na stole. "Za wcześnie na to, żeby komentować meritum, bo musimy poznać szczegóły. Rozumiemy, że niemiecka prezydencja prowadzi konsultacje w Parlamencie Europejskim i z państwami członkowskimi. Rolą prezydencji jest posuwanie prac do przodu. W konstruktywny sposób odniesieniemy się do nowej propozycji" - powiedział rozmówca PAP.

Pod koniec sierpnia szefowie czterech głównych frakcji PE, obejmujących zdecydowaną większość europosłów, wezwali kanclerz Niemiec Angelę Merkel i szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do zakończenia prac nad mechanizmem praworządności, który miał towarzyszyć wieloletnim ramom finansowym UE.

W poprzedniej kadencji unijne instytucje rozpoczęły rozmowy nad rozporządzeniem łączącym dostęp do budżetu UE z poszanowaniem rządów prawa, jednak kwestia została wstrzymana aż do rozstrzygnięcia tego problemu na szczycie.

Przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber, szefowa Socjalistów i Demokratów (S&D) Iratxe Garcia Perez oraz współprzewodniczący Zielonych Ska Keller i Philippe Lamberts wskazali pod koniec sierpnia, że decyzje o ewentualnych sankcjach dla krajów łamiących zasady praworządności powinny być podejmowane na zasadzie odwróconej większości kwalifikowanej. Oznacza to, że należałoby zebrać większość państw członkowskich, by odrzucić propozycję zamrażania środków, jaką Radzie UE miałaby przedstawiać Komisja.

Na lipcowym szczycie budżetowym przywódcy państw i rządów zgodzili się na zmianę zapisów wniosków dotyczących mechanizmu praworządności, zastępując je ogólnikowymi stwierdzeniami o konieczności ochrony budżetu UE. W efekcie premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban ogłosili zwycięstwo w batalii o te zapisy.

"Odwrócona większość kwalifikowana nie będzie w tym projekcie, bo Rada Europejska zdecydowała, że decyzje będą podejmowane większością kwalifikowaną. To jest jasne. Będziemy się trzymać bardzo blisko wniosków ze szczytu" - powiedział unijny dyplomata.

Niemiecka prezydencja na najbliższym spotkaniu Rady ds. Ogólnych organizuje punkt informacyjny dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Niewykluczone, że pod koniec roku w grudniu zorganizowane zostanie wysłuchanie.

Dyplomaci nie spodziewają się przełomu w tej sprawie. Polska chciałaby przeprowadzenia głosowania w Radzie UE, aby zamknąć temat. "Niektórzy uważają, że to mogłoby doprowadzić do zakończenia procedury z art 7. Moja prognoza jest taka, że będzie ona jednak kontynuowana" - powiedziało źródło.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka