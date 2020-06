UE: Politico: niejasne, jak wizyta Dudy w USA wpłynie na wynik wyborów

Prezydent Andrzej Duda wraca do kraju z USA z niewieloma konkretnymi obietnicami ze strony amerykańskiej, przez co nie jest jasne, czy i jak jego wizyta wpłynie na rezultat wyborów w Polsce - pisze w czwartek brukselski portal Politico.

Autorki materiału, Caitlin Oprysko i Zofia Wanat, podkreślają, że prezydent USA Donald Trump mówiąc, że "prawdopodobnie" przeniesie część żołnierzy z Niemiec do Polski, upomniał Berlin za zbyt małe jego zdaniem wydatki na obronność.

Politico pisze, że Trump zaskoczył sojuszników zarówno w USA, jak i poza granicami swojego kraju, zapowiadając wcześniej w czerwcu ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, co jest postrzegane jako afront dla niemieckich władz i ruch korzystny dla Rosji.

W tekście o wizycie Dudy w USA zaznaczono, że słowa amerykańskiego prezydenta o tym, że "prawdopodobnie" przeniesie on część sił z Niemiec do Polski, pojawiają się kilka dni po tym, jak jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien napisał w komentarzu, że Pentagon "może" przenieść żołnierzy do innych miejsce w Europie, ale może również wybrać region Indo-Pacyfiku lub USA.

"Polska jest jednym z niewielu krajów, które wypełniają swoje zobowiązania" - przypomina Politico słowa Trumpa odnoszące się do dobrowolnego porozumienia NATO, że państwa członkowskie paktu mają przeznaczać 2 proc. swojego PKB na obronę. "Trump upominał Niemcy za niedotrzymywanie tego zobowiązania, choć porozumienie osiągnięte w 2014 r. wyznaczyło 2024 r. jako datę dojścia tego poziomu" - przypominają autorki relacji.

Politico odnotowuje, że krytycy planu wycofania amerykańskich sił z Niemiec protestowali przeciwko zmniejszeniu obecności USA w Europie w obliczu nasilonej rosyjskiej agresji i narzekań Moskwy na wielkość amerykańskiego kontynentu nad Renem.

Portal ocenia, że wizyta polskiego prezydenta w Waszyngtonie, zaledwie cztery dni przed niedzielnymi wyborami w Polsce, miała być ważnym finałem jego kampanii. "Jednak gdy Duda wraca do domu z bardzo niewieloma konkretnymi obietnicami ze strony USA, nie jest jasne, czy i jak środowa wizyta w Waszyngtonie wpłynie na wyniki wyborów" - czytamy w tekście.

Przytoczono w nim też sondaże, które wskazują na sporą przewagę urzędującej głowy państwa nad konkurentami w I turze wyborów, która jednak topnieje w obliczu II tury.

Oprysko i Wanat przypominają, że sam Trump oświadczył w środę, że w czasie swojej kampanii prezydenckiej nie zamierza składać wizyt w innych krajach.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka