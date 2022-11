UE: Polscy samorządowcy w Brukseli: jesteśmy rozczarowani znikomym wsparciem KE dla Polski w związku z kryzysem uchodźczym

Podczas odbywającego się w czwartek w Parlamencie Europejskim wysłuchania publicznego o pomocy, jakiej RP udziela uchodźcom wojennym z Ukrainy, przedstawiciele polskich władz samorządowych ubolewali, że wsparcie ze strony Unii Europejskiej na ten cel jest zdecydowanie za małe.

"W pierwszych miesiącach kryzysu humanitarnego mieliśmy nadzieję, że Unia Europejska pomoże organizacjom pozarządowym w Polsce i we wschodniej Europie. Ale tu niestety jesteśmy bardzo rozczarowani. Powody, dla których Komisja Europejska jest tak słabo zaangażowana we wsparcie humanitarne, nie są jasne ani dla mnie, ani dla innych członków organizacji humanitarnych. Unia Europejska jest największym donatorem pomocy humanitarnej na świecie, ale w Polsce to wsparcie humanitarne jest w większości finansowane przez Amerykanów, Brytyjczyków, Norwegów, a nawet przez Tajwańczyków; z Komisji wsparcie jest wyjątkowe niskie" - mówiła Joanna Byszewska-Zapletal z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek poinformował, że chociaż UE wielokrotnie obiecywała pomoc, to samorządy jej nie odczuły.

"Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Chełma, wszystkim Polkom i Polakom za to, że zdaliśmy ten egzamin, razem pomogliśmy tym, którzy tej pomocy potrzebowali. (...) To jest nie tylko nasz obowiązek, ale po prostu tacy jesteśmy" - powiedział Banaszek.

Burmistrz Hrubieszowa, Marta Majewska, wezwała do solidarności z Polską.

"Słowo solidarność, które wielokrotnie dzisiaj wybrzmiało, nabiera dziś nowego historycznego wymiaru i znaczenia. My jako Polska mamy prawo na tę solidarność liczyć, mamy prawo tej solidarności oczekiwać" - przekonywała.