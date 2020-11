UE potępia atak terrorystyczny na uniwersytet w Kabulu

Atak na Uniwersytet w Kabulu to nikczemny akt terroryzmu, Unia Europejska potępia go z całą mocą - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Nabila Massrali.

Według władz w ataku na uniwersytet w Kabulu w poniedziałek zginęło co najmniej 19 osób, a 22 zostały ranne. Na kampusie doszło do kilkugodzinnej strzelaniny między grupą nieznanych napastników a siłami bezpieczeństwa.

"Ten atak terrorystyczny jest drugą napaścią na placówkę edukacyjną w Kabulu w ciągu mniej niż dziesięciu dni (...). Nie tylko celowano w niewinnych cywilów, głównie młodych ludzi, ale również zaatakowano przyszłość Afganistanu. Dzisiejsi uczniowie są liderami jutra" - podkreśliła w oświadczeniu rzeczniczka.

Jak zaznaczała, branie na cel niewinnych cywilów jest naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Dodała, że sprawców należy pociągnąć do odpowiedzialności. UE wezwała do natychmiastowego zaprzestania ataków.

Massrali podkreśliła, że "27" w pełni wspiera "jaśniejszą, bardziej dostatnią i bezpieczniejszą przyszłość Afganistanu, w której dzisiejsza młodzież odegra kluczową rolę".

Afgańskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że atak przeprowadziło trzech napastników oraz że wszyscy oni zginęli w strzelaninie.

W Kabulu 24 października doszło do samobójczego zamachu bombowego przed centrum edukacyjnym. Zginęły w nim 24 osoby, w większości uczniowie, a ponad 100 zostało rannych. Do ataku na tę prowadzoną w dzielnicy zamieszkanej przez społeczność szyicką instytucję przyznało się dżihadystyczne sunnickie Państwo Islamskie (IS).

Mimo rozpoczętych we wrześniu w Katarze rozmów pokojowych między afgańskim rządem a talibami walki między obiema stronami nie ustają. W ciągu ostatnich tygodni w starciach zginęło ponad 100 osób po obu stronach, a także dziesiątki cywilów.

W kraju działają też grupy Państwa Islamskiego, które od 2014 r. przeprowadziły dziesiątki ataków wymierzonych w zamieszkujących Afganistan szyitów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka