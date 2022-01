UE potępiła testy rakietowe Korei Północnej

Unia Europejska potępiła testowe wystrzelenie pocisków balistycznych przez Koreę Północną, wzywając ten azjatycki kraj do „konstruktywnej odpowiedzi” na gotowość USA do rozmów w tej sprawie.

Korea Południowa podała, że Korea Północna przeprowadziła we wtorek test pocisku balistycznego, który może być bardziej zaawansowany niż "hipersoniczny", który wystrzelony został przez Pjongjang niecały tydzień temu.

"Dalsze dążenie KRLD do nielegalnych systemów uzbrojenia stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz jest sprzeczne z międzynarodowymi wysiłkami na rzecz wznowienia dialogu i zaangażowania się w działania na rzecz pomocy jej obywatelom" - poinformowała w oświadczeniu rzeczniczka ds. polityki zagranicznej Komisji Europejskiej Nabila Massrali.

"UE wzywa KRLD do konstruktywnej reakcji na gotowość do dyplomacji wyrażoną przez Stany Zjednoczone i Republikę Korei oraz do zaangażowania się w działania na rzecz denuklearyzacji" - czytamy w oświadczeniu UE.

Jak wskazuje Reuters, UE chce, aby Korea Północna całkowicie porzuciła swoje programy nuklearne i balistyczne. Dopóki kraj ten nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, UE będzie nadal wprowadzać przeciwko niej sankcje i zachęcać innych do tego samego.

Z Brukseli Łukasz Osiński