UE: Premier Bułgarii popiera mechanizm praworządności, ale apeluje o wzięcie pod uwagę zastrzeżeń

Premier Bułgarii Bojko Borisow oświadczył w niedzielę w Brukseli, że popiera te kraje, które domagają się warunkowości wiążącej budżet UE z praworządnością, ale dodał przy tym, że należy brać pod uwagę zastrzeżenia krajów mających wobec tego obawy.

"We wczorajszej dyskusji bardzo wsparłem stanowisko tych kolegów, którzy opowiadali się za praworządnością. Oczywiście powinniśmy wziąć pod uwagę obawy niektórych krajów członkowskich, np. Słowenii. Mam nadzieję, że będziemy w stanie znaleźć kompromis" - powiedział Borisow, wchodząc do budynku, gdzie od piątku trwa szczyt UE.

Według relacji dyplomatów premier Słowenii Janez Jansza, podobnie jak wcześniej Polska i Węgry, wyrażał obawy, czy oceny stanu praworządności nie zostaną upolitycznione. Używał podobnych argumentów, co Warszawa i Budapeszt, że nie ma obiektywnych kryteriów oceny stanu rządów prawa. Ljubljana ma w planach reformę wymiaru sprawiedliwości i boi się, że Bruksela mogłaby stanąć jej na przeszkodzie.

Premier Bułgarii Borisow mówił, że wszystkie elementy pakietu finansowego są ważne, a kompromis powinien być wypracowany, bo prognozy wskazują, że jesienią sytuacja się bardzo pogorszy. Bułgarski przywódca uważa, że UE powinna mieć jednolite zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa - tzw. protokół zdrowotny. "Wierzę, że wyjdziemy z tego mocniejsi, zjednoczeni i razem uda nam się stawić czoło wyzwaniom. Mam nadzieję, że dziś uda nam się z powodzeniem zakończyć pracę" - podkreślił.

Poza Polską, Węgrami i Słowenią uwagi do zasady "pieniądze za praworządność" zgłaszała na sobotniej kolacji także Łotwa - informowali dyplomaci. Po drugiej stronie barykady była Holandia, której premier Mark Rutte chciałby zaostrzenia rozwiązań położonych na stole przez szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela.

Zgodnie z jego propozycją stroną inicjującą i nadzorującą przebieg procedury stosowanej w razie zagrożenia dla funduszy przez braki w praworządności będzie Komisja Europejska, jednak o ostatecznym zastosowaniu środków dyscyplinujących miałyby decydować państwa członkowskie.

Projekt ten jest łagodniejszy niż zaproponowany wcześniej przez KE, bo przewiduje, że do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich. Komisja tymczasem proponowała, by była to tzw. odwrócona większość kwalifikowana, co oznaczałoby konieczność znalezienia odpowiedniej liczby państw nie po to, by przyjąć decyzję, lecz by ją odrzucić.

Węgry w trakcie szczytu zaproponowały w ogóle wykreślenie odniesień do praworządności z tekstu dotyczącego wieloletniego budżetu unijnego i funduszu odbudowy. Zamiast tego chciałyby użycia ogólnego sfomułowania "nieprawidłowości".

Z Brukseli Krzysztof Strzępka