UE: Premier: by można było zaakceptować porozumienie, nie może być uznaniowości ws. praworządności

Aby porozumienie na szczycie UE było możliwe do zaakceptowania dla Polski, nie może być uznaniowości po stronie instytucji UE w zakresie praworządności - oświadczył w poniedziałek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

"Żeby (kompromis - PAP) był do zaakceptowania dla Polski, musimy uzyskać to, na co wskazujemy od samego początku, czyli brak jakiejkolwiek uznaniowości po stronie ciał unijnych, instytucji unijnych w zakresie tematu przede wszystkim praworządności" - powiedział dziennikarzom premier.