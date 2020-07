UE: Premier Czech krytycznie o propozycji budżetu UE i funduszu odbudowy

Premier Czech Andrej Babisz wypowiedział się przed unijnym szczytem w Brukseli krytycznie o propozycji budżetu UE i funduszu odbudowy. Skrytykował m.in. rabaty dla bogatych państw oraz uzależnienie wypłaty funduszy od kryterium bezrobocia.

Babisz podkreślił, że krytycznym okiem patrzy na uzależnienia wysokości wypłat środków z funduszy odbudowy od kryterium bezrobocia. "Średnia bezrobocia z lat 2015-2019 nie ma żadnego związku z pandemią. Zobaczymy wpływ pandemii w przyszłym roku i ten wpływ będzie widoczny głównie w PKB. To powinno być najważniejszym kryterium" - powiedział.

Dodał, że nowa propozycja szefa Rady Europejskiej jest lepsza, ale ciągle istnieją problemy, jeśli chodzi o stosunek grantów do pożyczek. "Czechy są jednym z krajów z najniższych bezrobociem. (...) Dodatkowo mamy wzrost. To niemożliwe, aby karać kraje, które osiągają sukcesy. To nie jest motywujące dla krajów, które borykają się z bezrobociem" - zaznaczył.

Wskazał, że rabaty zostały wprowadzone do budżetu UE z powodu Wielkiej Brytanii, która jednak opuściła UE. Dodał, że dlatego na szczycie zapyta, dlaczego szef Rady Europejskiej chce ich zwiększenia, co jest "nie fair".

Podkreślił, też, że oprócz Europejskiego Zielonego Ładu dyskusja powinna też dotyczyć sytuacji w tradycyjnym przemyśle, np. motoryzacyjnym.

z Brukseli Łukasz Osiński