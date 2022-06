UE: Premier Łotwy: za problemy gospodarcze Europy odpowiada Rosja

Premier Łotwy Arturs Krisjanis Karins przed drugim dniem szczytu powiedział dziennikarzom, że za problemy gospodarcze Europy odpowiada Rosja. Ten temat ma pojawić się w dyskusjach unijnych przywódców w Brukseli w piątek.

"W tej chwili wszyscy cierpimy ekonomicznie z powodu wojny z Rosją" - powiedział, przybywając na ostatni dzień szczytu przywódców UE.

Dodał, że w piątek dyskusje między przywódcami skoncentrują się na tym, czy "jest coś na poziomie europejskim, co można zrobić, aby obniżyć ceny, czy to poprzez wspólne zakupy, czy coś w tym rodzaju". Przyznał, że "jest to prawdopodobnie rozwiązanie średnio- i długoterminowe".

Z Brukseli Łukasz Osiński