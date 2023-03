UE: Premier Luksemburga: nie zakażę w moim kraju TikToka bez wystarczających dowodów

Nie jestem zwolennikiem zakazywania czegokolwiek bez wystarczających dowodów; dotyczy to też TikToka - powiedział w czwartek przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli premier Luksemburga Xavier Bettel.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nie zamierzam prowadzić antychińskiej nagonki. To samo dotyczy TikToka. Jeśli dostanę dowody, że jest coś na rzeczy, to go zakażę. Ale nie jestem zwolennikiem robienia nagonki, czy zabraniania czegoś bez dowodów. Poprosiłem Komisje Europejską o informację, dlaczego zdecydowali się zakazać (TikTok) i wciąż czekam na odpowiedzi" - powiedział szef luksemburskiego rządu.

Komisja Europejska poinformowała 23 lutego, że od połowy marca br. zakaże używania chińskiej aplikacji do udostępniania krótkich filmów wideo TikTok na telefonach służbowych swoich pracowników z uwagi na cyberbezpieczeństwo.