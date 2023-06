UE: Premier Morawiecki w Euractiv: reindustrializacja jest niezbędnym elementem odbudowy gospodarki europejskiej

Bez reindustrializacji nie będzie renesansu gospodarki Europejskiej - ocenił w artykule opublikowanym przez portal informacyjny Euractiv w piątek premier Polski Mateusz Morawiecki.

"Kolejnym filarem renesansu gospodarki europejskiej musi być reindustrializacja. Pandemia pokazała, że Europa bez własnego przemysłu jest całkowicie bezbronna w obliczu megazagrożeń. Odbudowa potencjału przemysłowego jest kluczem do tego, by Europa odzyskała zdolność decydowania o sobie samej" - podkreślił Morawiecki.

"W tym kontekście agresja Rosji na Ukrainę przypomniała nam, że potrzebujemy nowych mocy produkcyjnych, w tym broni, a zwłaszcza amunicji. Już teraz rozwijamy polski przemysł obronny, aby jeszcze lepiej i skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo naszym obywatelom. W najbliższych latach nakłady na ten cel znacznie wzrosną. Taka wizja wymaga odwagi do inwestowania. Dzięki naprawie finansów publicznych Polska odzyskała odwagę - w tym inwestycje w dziedzinie obronności. W 2023 roku przeznaczymy na ten cel 100 mld złotych, inwestując tylko w Polsce. A jeśli dodamy do tego zakup broni za granicą na potrzeby naszej armii, będzie to nawet 140 mld złotych" - napisał premier RP, wskazując, że jest to czterokrotny wzrost środków przeznaczonych na obronę państwa polskiego.

"Dla większych krajów UE powinien to być nie tylko przykład, ale standard" - postulował Mateusz Morawiecki.