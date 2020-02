UE: Premier: Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w wypracowaniu konsensusu budżetowego

Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w wypracowaniu ostatecznego konsensusu wokół budżetu europejskiego - zapewnił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Brukseli z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Wcześniej szef rządu rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Relacjonując swoje spotkanie z Charlesem Michelem, premier powiedział, że polska delegacja wskazała m.in. na potencjalne źródła oszczędności w unijnym budżecie. "To są źródła takie jak np. obcięcie pewnych kosztów administracyjnych. Po co ma się rozrastać biurokracja w Brukseli?" - pytał Morawiecki. Według niego szef Rady Europejskiej zgodził się z takim punktem widzenia.

Jako drugie potencjalne źródło oszczędności wskazał wydatki na "niektóre polityki czy fundusze", z których potem - jak mówił - niektóre kraje, np. Polska nie mogą sięgać.

Morawiecki określił czwartkowe spotkania z Michelem i von der Leyen jako "dobrą dyskusję". "Jestem przekonany, że to był krok we właściwym kierunku, chociaż negocjacje będą na pewno bardzo, bardzo trudne" - zaznaczył szef rządu. Dodał, że kluczem do ich szybkiego zakończenia jest "wypracowanie konsensusu wokół nowych środków własnych" UE. "Tutaj Polska jest i otwarta i elastyczna. Będziemy na pewno odgrywali konstruktywną rolę w wypracowaniu ostatecznego konsensusu wokół budżetu europejskiego" - zapewnił Morawiecki.

Szef rządu został też zapytany czy podczas spotkań z von der Leyen i Michelem była mowa o ewentualnym powiązaniu wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem praworządności przez państwa członkowskie. "Była mowa o pewnych kryteriach, mechanizmach, które mogą być zaadoptowane, nie było jasności czy to w ramach tych negocjacji, które teraz się mają toczyć czy ewentualnie później, to pozostawiliśmy sobie do późniejszych dyskusji. To był poboczny wątek" - odpowiedział Morawiecki.