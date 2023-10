UE: Premier Włoch: trzeba rozmawiać, jak zatrzymać nielegalną imigrację, a nie jak rozmieścić migrantów

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w czwartek w Grenadzie na południu Hiszpanii, że jej rząd nalega na to, by w dyskusji nad paktem migracyjnym rozmawiać o tym, jak zatrzymać nielegalną imigrację do Europy, a nie jak rozmieszczać w niej imigrantów. Deklarację tę złożyła po przyjeździe na spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej i piątkowy nieformalny szczyt UE.

W środę w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw. Słowacja, Czechy i Austria wstrzymały się od głosu - wynika ze źródeł PAP.

Premier Meloni, cytowana przez agencję Ansa, oświadczyła: "Włochy głosowały za paktem w sprawie migracji i azylu, bo są to reguły, które uważamy za lepsze od poprzednich. Ale włoska propozycja nie jest taka, by dalej rozmawiać o tym, jak rozmieścić osoby, nielegalnie przybywające do Europy, ale jak zatrzymać nielegalną imigrację".

Szefowa rządu wyraziła satysfakcję z dotychczasowych rozmów i zaznaczyła, że Włochy nie są w żadnym razie izolowane w UE. Jej zdaniem dyskusja zmierza w stronę "ochrony legalnego napływu" imigrantów.