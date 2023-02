UE: Premier Włoch: zaproszenie prezydenta Zełenskiego do Francji było "niewłaściwe"

Zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Paryża, gdzie w środę spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem było "niewłaściwe", ponieważ Europa powinna mieć w tej sprawie wspólne podejście - oceniła w czwartek w Brukseli premier Włoch Giorgia Meloni.

"Wierzę, że naszą siłą jest wspólnota i jedność (...), ale niekiedy walka o przychylność opinii publicznej wewnątrz kraju grozi szkodą dla sprawy i wydaje mi się, że to jest jeden z takich przypadków" - powiedziała Meloni w Brukseli przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Zełenski jest gościem szczytu UE.

Meloni spotka się z ukraińskim prezydentem w kuluarach spotkania - zapowiedział wcześniej włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani.

W środę Zełenski przyleciał do Londynu, gdzie spotkał się z premierem Rishim Sunakiem i wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami brytyjskiego parlamentu. Został także przyjęty przez króla Karola III. Później udał się do Paryża, gdzie spotkał się z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem.

Prezydent Ukrainy zarówno w stolicy Wielkiej Brytanii, jak i Francji podkreślał konieczność dostarczania Kijowowi samolotów bojowych, argumentując, że są one potrzebne do zakończenia rosyjskiej agresji i przywrócenia pokoju w Europie. Oczekuje się, że będzie to też jednym z głównych tematów jego czwartkowych wystąpień w instytucjach UE.