UE: Prezydencja słoweńska: nadrzędność prawa unijnego leży u podstaw Unii Europejskiej

Nadrzędność prawa unijnego leży u podstaw Unii - powiedział we wtorek podczas debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przedstawiciel słoweńskiej prezydencji w Radzie UE Anże Logar.

"Nadrzędność prawa unijnego leży u podstaw naszej Unii. Jest to zatem nadrzędna koncepcja każdej debaty na temat praworządności. Gwarantuje bowiem równość wszystkich krajów członkowskich oraz obywateli wobec prawa. Bez prymatu prawa unijnego byłyby różne prawa w państwach członkowskich i to by zniszczyło równe warunki konkurencji na jednolitym rynku" - zaznaczył Logar.

"Rada nadal uważnie śledzi ostatnie zmiany w zakresie rządów prawa w Polsce. Chodzi tutaj o inspirowanie konstruktywnego dialogu między Komisją a Polska, który ma doprowadzić do spójnych i zgodnych pozycji" - dodał.

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego we wtorek krótko po godzinie 9.00 rozpoczęła się debata nad orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym prymatu prawa krajowego na unijnym. Bierze w niej udział premier RP Mateusz Morawiecki. Komisję Europejską reprezentuje jej przewodnicząca Ursula von der Leyen. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz