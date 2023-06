UE: Prezydent Cypru: kwestia migracji dotyczy naszej suwerenności; obywatele oczekują zgody wszystkich państw Unii

Obywatele UE oczekują wspólnego stanowiska wszystkich państw w sprawie migracji; temat ten dotyka naszej suwerenności - mówił w piątek przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu rady Europejskiej w Brukseli Nikos Christodoulides.

"Ubolewam, że nie osiągnęliśmy porozumienia w pierwszym dniu rozmów. Miejmy nadzieję, że dziś to się stanie i że będziemy mieli wspólne konkluzje. Migracja jest wspólnym problemem. Musimy w czynach pokazać to, co mówimy o solidarności" - powiedział Christodoulides.

"Jest to kluczowa kwestia. Nasi obywatele oczekują wspólnego stanowiska 27 krajów. To kwestia europejska, dotyczy naszej suwerenności, dotyczy jedności, która jest najważniejszą cechą UE" - dodał Cypryjczyk.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz