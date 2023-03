UE: Prezydent Francji Emmanuel Macron w Brukseli: nie ustąpię przed przemocą

Prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydowanie potępił akty przemocy, do których doszło w jego kraju podczas czwartkowych demonstracji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Zapowiedział, że nie ugnie się przed demonstrantami.

"Nie ustąpimy przed przemocą, potępiam przemoc jak najdobitniej" - powiedział Macron w piątek na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.

Pytany o odwołaną wizytę brytyjskiego monarchy Karola III, Macron odparł: "Myślę, że byłoby to niepoważne i nierozsądne, gdybyśmy zaproponowali Jego Królewskiej Mości Królowi i Królowej Małżonce wizytę państwową w środku demonstracji".

Wcześniej w piątek Pałac Elizejski poinformował, że Karol III nie przybędzie do Paryża w niedzielę z powodu trwających we Francji gwałtownych protestów przeciwko reformie emerytalnej. Miała to być jego pierwsza zagraniczna wizyta państwowa po objęciu brytyjskiego tronu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz