UE: Prezydent Litwy: nie możemy prowadzić dyskusji w nieskończoność

Nie możemy prowadzić dyskusji w nieskończoność, tylko musimy sięgnąć po cały potencjał odstraszania, jaki mamy do dyspozycji - oświadczył w czwartek przed rozpoczęciem unijnego szczytu poświęconego inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"Musimy sięgnąć po cały potencjał odstraszania, jaki mamy do dyspozycji w tej sytuacji. Dotychczas niestety tak nie było. Nie byliśmy dość zdecydowani, by powstrzymać Rosję. To tragedia dla Ukrainy, dla Europy, a także dla samej Rosji" - powiedział litewski przywódca.

"Nie jest to wojna tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie, przeciwko demokracji i międzynarodowemu ładowi opartemu na zasadach. Nie możemy sobie pozwolić na luksus bycia klubem dyskusyjnym. (...) Nie możemy prowadzić dyskusji w nieskończoność. Musimy podejmować decyzje. (...) Ukraińcy potrzebują naszej pomocy teraz. Jutro może być za późno" - ostrzegł Nauseda.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz