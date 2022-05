UE: Prezydent Mołdawii apeluje o przyznanie jej krajowi statusu kandydata; polscy europosłowie za

W przemówieniu w Parlamencie Europejskim prezydent Mołdawii Maia Sandu wezwała w środę kraje UE do wsparcia europejskich aspiracji jej kraju i przyznania mu statusu państwa kandydującego do członkostwa we Wspólnocie. Poparli ją polscy europosłowie, Andrzej Halicki (PO) i Anna Fotyga (PiS).

Po agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy, Mołdawia formalnie złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku. Prezydent Sandu wyraziła głębokie przekonanie, że jej kraj należy do wspólnoty europejskiej.

"Jesteśmy świadomi, że decyzje polityczne na szczeblu UE muszą zostać podjęte. Mamy też świadomość, że nie są to łatwe decyzje. Ale przyznanie Mołdawii statusu kandydata jest właściwą decyzją. Należymy do Unii Europejskiej" - powiedziała.

Po wystąpieniu Sandu głos w dyskusji zabrali m.in. polscy europosłowie. Szef delegacji PO-PSL Andrzej Halicki w imieniu grupy EPL powiedział, że status kraju kandydującego musi być przyznany Mołdawii jak najszybciej, w tym samym czasie, jak w przypadku Ukrainy. Dodał, że w potrzebna jest grupa wsparcia dla Mołdawii w ramach struktury UE, podobnie jak dla Ukrainy.

"Mołdawia jest ważna dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jest to również nasza korzyść, że Mołdawia jest bezpiecznym, dobrze rozwiniętym krajem. (…) Niech żyje Mołdawia. Niech żyje Europa razem z Mołdawią" - powiedział Halicki.

Głos w debacie zabrała też była szefowa MSZ Anna Fotyga (PiS), która stwierdziła, że dziś UE wysyła bardzo silny sygnał do obywateli Mołdawii, która w tych ekstremalnie trudnych czasach okazała ogromne wsparcie przyjmując ukraińskich uchodźców wojennych.

Fotyga wskazała, że PE udało się stworzyć w sprawie Mołdawii bardzo dobre sprawozdanie, które zostało wypracowane w ramach ponadpartyjnego porozumienia. Eurodeputowana wskazała, że PE uznaje w nim Mołdawię za członka europejskiej wspólnoty narodów.

"Chcemy pomóc mołdawskim władzom i obywatelom tego kraju w ich drodze do uzyskania statusu kraju kandydującego do UE tak szybko, jak to tylko możliwe" - podkreśliła Fotyga.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, na początku marca 2022 roku Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w UE. W rezolucji przyjętej 5 maja Parlament Europejski wezwał do przyznania jej statusu kraju kandydującego do UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński