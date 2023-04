W Brukseli na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego eurodeputowani przyjęli sprawozdanie współautorstwa europosła PiS, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, dotyczące ustanowienia rozporządzenia na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia.

Dokument został przyjęty większością 87 głosów za, przy 8 przeciw i 25 wstrzymujących się.

Rozporządzenie ma dwa zasadnicze cele: wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego poprzez zachęcanie państw Unii Europejskiej do współpracy w tym zakresie oraz wsparcie wysiłków państw członkowskich w uzupełnianiu zapasów uzbrojenia przekazanego wojskom ukraińskim.

Pierwszy z nich wpisuje się w długoterminową politykę rozwoju przemysłu obronnego, zapoczątkowaną wraz z powstaniem Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) i kontynuowaną przez Europejski Fundusz Obronny (EDF), czy mający powstać w niedalekiej przyszłości Europejski Program Inwestycji Obronnych (EDIP).

Drugi cel EDIRP-y związany jest z trwającą na Ukrainie wojną i ma stanowić wyraz unijnej solidarności z tymi państwami UE, które wykazały się największą solidarnością właśnie z naszym wschodnim sąsiadem zaatakowanym przez Rosję.

"W obecnym kontekście geopolitycznym kluczowe jest jak najszybsze wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich. W tym celu powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, w tym - na tyle, na ile to możliwe - środki unijne" - podkreślił prof. Krasnodębski.

Europoseł PiS zauważył, że dla Europy Środkowo-Wschodniej ta trudna sytuacja stanowi jednocześnie dogodną okazję, by odejść od przestarzałego sprzętu, pamiętającego jeszcze czasy Związku Radzieckiego. "Chciałbym, by wykorzystano ją, zastępując stare uzbrojenie nowoczesnym, produkcji zachodniej" - zaznaczył.

Współsprawozdawca PE wskazał, że sprawozdanie w sprawie EDIRPA, uwzględniając aspekt wojny na Ukrainie, proponuje podwyższenie budżetu instrumentu, a także stworzenie specjalnej koperty budżetowej dla państw, które udzieliły Ukrainie największego wsparcia i które są najbardziej zagrożone wrogimi działaniami ze strony Rosji. Dopuszcza także możliwość uwzględnienia potrzeb zgłaszanych przez Ukrainę i Mołdawię przy zamówieniach uzbrojenia dokonywanych wspólnie przez państwa członkowskie, a także deklaruje chęć możliwie najdalej idącego uproszczenia procedur przy wnioskowaniu przez państwa członkowskie o wsparcie finansowe.

Krasnodębski podkreślał, że EDIRPA to wyjątkowy i krótkoterminowy instrument, który ma na celu wsparcie państw członkowskich w sprawnym uzupełnieniu braków w wojskowych magazynach.

"Te cztery miesiące intensywnych prac były bardziej skomplikowane niż zazwyczaj, bo zaangażowane w nie były dwie komisje wiodące - AFET i ITRE. Mimo to prace przebiegały w dobrej atmosferze, a wszelkie różnice wynikały z czasem niejasno sprecyzowanego podejścia grup politycznych do kwestii polityki obronnej, szczególnie jej aspektów przemysłowych. Cieszę się, że mimo różnic poglądów, przedstawicieli różnych grup politycznych w PE łączy wspólna ocena sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajdujemy i że udało się dojść do porozumienia w tak palącej kwestii, co napawa optymizmem także w kontekście rozmów trójstronnych z Radą i Komisją" - powiedział na konferencji prasowej po głosowaniu prof. Krasnodębski.

Z Brukseli Łukasz Osiński