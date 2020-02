UE: Prokurator europejska spodziewa się 2 tys. spraw rocznie

Powołana jesienią na stanowisko szefowej Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi oceniła w czwartek w Parlamencie Europejskim, że do kierowanego przez nią urzędu będzie trafiało rocznie co najmniej 2 tys. spraw. Apelowała w tym kontekście o wzmocnienie urzędu.

Prokuratura Europejska (EPPO - European Public Prosecutor's Office) ma prowadzić sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami związanymi z VAT na kwotę powyżej 10 mln euro.

Według szacunków przedstawionych przez Kovesi, która spotkała się z europosłami z komisji wolności obywatelskich i kontroli budżetowej, roczna wartość oszustw transgranicznych w UE wynosi od 30 do nawet 60 mld euro. "Wydaje mi się, że w tym kontekście warto zainwestować większe środki w prokuraturę europejską" - mówiła.

Prace przygotowawcze dotyczące ustanowienia urzędu rozpoczęły się w ubiegłym roku; nowe biuro ma rozpocząć działalność do końca 2020 r. Z wypowiedzi Kovesi wynika, że nie wszystko idzie jak po maśle. Część państw członkowskich chciałaby, aby ich przedstawiciele byli delegowani w niepełnym wymiarze (na część etatu).

Szefowa prokuratury europejskiej podkreśliła, że nowy urząd nie będzie w stanie realizować swoich zadań w odpowiedni sposób z pomocą 22 wydelegowanych prokuratorów z państw członkowskich i ograniczonej liczby urzędników.

"Pracowałam jako prokurator w swoim kraju i nie słyszałam, żeby którykolwiek z prokuratorów mógł być delegowany na, powiedzmy, ćwierć etatu. Coś takiego jak ćwierć prokuratora nie istnieje - tłumaczyła. - Trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie się zajmował rano sprawami krajowymi, a po południu uczestniczył w sprawach europejskich".

Kovesi podkreślała, że wprowadzenie urzędu prokuratora europejskiego nie może doprowadzić do obniżenia pułapu ochrony interesów finansowych UE. Jak zaznaczyła, oznacza to, że w pierwszym roku działalności urząd musi być w stanie otworzyć co najmniej 2 tys. nowych spraw.

Liczba ta wynika z danych przesłanych przez kraje, które uczestniczą we współpracy w tej dziedzinie. Część spraw będzie się kwalifikowała do prowadzenia na poziomie europejskim, inne zostaną przekazane prokuraturom krajowym. Kovesi deklarowała, że od pierwszego dnia działalności jej urząd musi być też w stanie zająć się sprawami zaległymi, które mieszczą się w jego kompetencjach.

"EPPO musi podnieść pułap ochrony interesów finansowych UE. Celem jest osiągnięcie konsekwentnego, spójnego poziomu działań dochodzeniowych, we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich. Mogę tylko potwierdzić, że obecnie występują istotne różnice pomiędzy krajami członkowskimi" - powiedziała.

Centrala Prokuratury Europejskiej będzie się znajdowała w Luksemburgu, wraz z biurem jej szefowej oraz kolegium prokuratorów ze wszystkich krajów uczestniczących. Będą oni kierować codziennymi dochodzeniami kryminalnymi, prowadzonymi przez delegowanych prokuratorów z uczestniczących państw unijnych. Do tej pory do EPPO przystąpiły 22 kraje UE. Pięć pozostałych państw - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania - może dołączyć w dowolnym momencie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka