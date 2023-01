UE przedłuża sankcje gospodarcze wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę

Unia Europejska przedłużyła w piątek o sześć miesięcy, do 31 lipca 2023 r., sankcje wymierzone w określone sektory gospodarki Federacji Rosyjskiej w związku z jej agresją wobec Ukrainy.

Sankcje te, wprowadzone po raz pierwszy w 2014 roku w odpowiedzi na działania Rosji, destabilizujące sytuację na Ukrainie, zostały znacznie rozszerzone od lutego 2022 roku w związku z niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją militarną Rosji na Ukrainę.

Obecnie obejmują one szerokie spektrum środków sektorowych, w tym ograniczenia w handlu, finansach, technologii, towarach podwójnego zastosowania, przemyśle, transporcie i towarach luksusowych. Obejmują one również: zakaz importu lub transferu ropy naftowej i niektórych produktów ropopochodnych drogą morską z Rosji do UE, usunięcie SWIFT kilku rosyjskich banków oraz zawieszenie działalności nadawczej i licencji kilku wspieranych przez Kreml ośrodków dezinformacji.

Oprócz sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską UE stosuje różnego rodzaju środki w odpowiedzi na destabilizujące działania Rosji wobec Ukrainy. Należą do nich: ograniczenia stosunków gospodarczych z bezprawnie anektowanym Krymem i miastem Sewastopol oraz niekontrolowanymi przez rząd obszarami obwodów donieckiego i ługańskiego; indywidualne środki ograniczające (zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu) wobec szerokiego grona osób i podmiotów oraz środki dyplomatyczne.

Od 24 lutego UE przyjęła szereg pakietów sankcji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę na pełną skalę.

W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej UE zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy i jej obywateli oraz niezachwianie wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Z Brukseli Łukasz Osiński