UE przedłuży do końca września mechanizm kontroli eksportu szczepionek na Covid-19

Rządy państw UE poparły plan przedłużenia mechanizmu monitorowania i potencjalnego ograniczenia wywozu szczepionek Covid-19 z Unii - podał we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej. Decyzja toruje KE drogę do formalnego przedłużenia w najbliższych dniach mechanizmu do końca września.

W przeciwnym razie mechanizm ten wygasłby z końcem czerwca.

Komisja Europejska ustanowiła mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek pod koniec stycznia br. w celu ograniczenia wywozu szczepionek przez firmy farmaceutyczne, co do których uznano, że nie przestrzegają swoich zobowiązań wobec UE w zakresie dostaw.

Mechanizm ten umożliwił eksport setek milionów szczepionek wyprodukowanych w UE do dziesiątków krajów na całym świecie. Został on wykorzystany do zablokowania tylko jednego transportu 250 tys. dawek szczepionek koncernu AstraZeneca do Australii w marcu, po tym jak brytyjsko-szwedzka firma zmniejszyła dostawy do UE.