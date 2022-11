UE: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Metsola: Ukraińcy ponownie walczą o życie

Jest podobieństwo między obecną wojną na Ukrainie a głodem sprzed 90 lat - Ukraińcy ponownie walczą o zachowanie życia, stwierdziła w sobotę na Twitterze przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, wyrażając swoje poparcie dla Ukrainy w rocznicę Hołodomoru.

"Pamiętamy o wszystkich tych, których reżim sowiecki pozostawił na śmierć głodową" - napisała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w 90. rocznicę Hołodomoru, wyrażając poparcie dla szczytu "Ziarno z Ukrainy" zorganizowanego przez prezydenta Wołodomyra Zełenskiego w Kijowie.

Podczas szczytu prezydent Ukrainy powiedział, że Kijów zebrał około 150 milionów dolarów z ponad 20 krajów i Unii Europejskiej na eksport zboża do krajów zagrożonych głodem, w tym do Etiopii, Sudanu, Sudanu Południowego, Somalii i Jemenu.

"Planujemy wysłać co najmniej 60 statków z ukraińskich portów do krajów najbardziej zagrożonych głodem i suszą" - powiedział Zełenski. "Będzie to jeden z największych wkładów w globalną stabilność - prawdziwy i bardzo potrzebny krok" - stwierdził.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w sobotę w nawiązaniu do szczytu w Kijowie wezwał Rosję do zakończenia wojny i wywołanego przez nią światowego kryzysu żywnościowego, poinformowało NATO na Twitterze.