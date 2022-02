UE: Przewodniczący EPP Tusk: działania Rosji to dążenie do zniszczenia Zachodu, UE i NATO

Donald Tusk, który przewodniczy pierwszemu w tym roku spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP) napisał w poniedziałek na Twitterze, że prowokacyjne działania Rosji to nie tylko terytorialny spór z sąsiadami, to dążenie do zniszczenia i demobilizacji Zachodu, UE i NATO.

"Nasi przyjaciele na Ukrainie i Białorusi potrzebują teraz, bardziej niż kiedykolwiek, naszej solidarności i wsparcia. Potrzebujemy ścisłej współpracy transatlantyckiej i jeszcze pełniejszej współpracy między europejskimi demokratami wobec tego zagrożenia. Musimy wspierać Ukrainę nie tylko dlatego, że jest to nasz moralny obowiązek, ale dlatego, że leży to w wyraźnym interesie Europy" - napisał.

Tusk podkreślił, że "musimy być gotowi do obrony naszych wartości przed wewnętrznym sabotażem politycznym. Rosja atakuje Zachód od wewnątrz, wykorzystując (...) egoistyczne, krótkowzroczne interesy gospodarcze, takie jak Nord Stream 2 oraz ciągłą zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu".

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zwrócił uwagę, że jest "to historyczny czas testowania EPP. Tak ważna jest więc wspólna reakcja, determinacja, odwaga i wyobraźnia strategiczna. Mamy wystarczający potencjał, aby obronić siebie, naszych przyjaciół i naszą przyszłość. Jesteśmy wspólnotą, która może wyjść z tego kryzysu zwycięsko".