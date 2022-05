UE: Przewodniczący Rady Europejskiej: będziemy nadal wzmacniać obronność Ukrainy

Będziemy nadal wzmacniać obronność Ukrainy - zapewnił na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w poniedziałek w czasie trwającego w Brukseli szczytu UE.

"Podziękowałem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu za szczere przemówienie do członków Rady Europejskiej. Zwiększymy waszą płynność finansową i pomożemy odbudować Ukrainę. Będziemy nadal wzmacniać waszą zdolność do obrony waszych ludzi i państwa" - napisał Michel.

Zełenski, który za pośrednictwem połączenia wideo przemawiał do zgromadzonych w Brukseli przywódców unijnych, przekonywał, że Europa musi zademonstrować siłę, bo Rosja rozumie tylko argument siły.

"Nadszedł czas, aby nie być osobnymi, nie fragmentami, ale jedną całością. Ukraina na własnym przykładzie pokazała, dlaczego jest to ważne. W naszym kraju od 24 lutego jest maksymalne zjednoczenie, wszyscy pracują dla jednego celu - obrony państwa" - powiedział ukraiński prezydent.

"I dzięki temu udało się to, czego świat się nie spodziewał: Ukraina powstrzymała armię rosyjską - a wszyscy jej się bali, pamiętacie? - i była w stanie wyzwolić część swojego okupowanego terytorium. Podstawą tej siły jest większa jedność. I wiecie to. Wszystkie kłótnie w Europie muszą się skończyć, wewnętrzne spory, które tylko zachęcają Rosję do wywierania na was większej presji" - dodał.

Wcześniej Michel wyraził przekonanie, że unijnym przywódcom uda się osiągnąć porozumienie w sprawie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz