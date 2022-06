UE: Przewodniczący Rady Europejskiej: dokonamy dziś geopolitycznego wyboru

Unia Europejska dokona dziś geopolitycznego wyboru - powiedział w czwartek przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów UE zadecydują, czy przyznać Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących do Wspólnoty.

"To decydujący moment dla Unii Europejskiej. Dokonamy dziś geopolitycznego wyboru. Jestem pewien, że przyznamy dziś status państwa kandydującego do UE Ukrainie i Mołdawii, a także zapewnimy o jasnej perspektywie europejskiej te dwa państwa oraz Gruzję" - zadeklarował Michel.

Komisja Europejska w ubiegły piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. W przypadku Gruzji szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że zasługuje ona na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz