UE: Przewodniczący Rady Europejskiej: im bardziej pogarsza się sytuacja na Bliskim Wschodzie, tym trudniej będzie osiągnąć pokój

Im gorsza sytuacja na Bliskim Wschodzie, tym trudniej będzie osiągnąć trwały pokój - ocenił we wtorek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas konferencji ambasadorów UE w Brukseli.

"Do rozwiązania tego konfliktu nie można doprowadzić przez nasilanie horroru i wojny. W rzeczywistości, im bardziej sytuacja się pogarsza, tym trudniej będzie wypracować trwały pokój w przyszłości. Może on zostać osiągnięty jedynie w wyniku negocjacji prowadzących do pokojowego współistnienia dwóch państw (Izraela i Palestyny - PAP)" - zauważył Michel.

"Będziemy nadal opowiadać się za rozwiązaniem dwupaństwowym. Jesteśmy także gotowi wspierać (zorganizowanie) konferencji pokojowej. UE zawsze inwestowała w pokój w regionie. Kiedy wielu uważało - lub mówiło - że rozwiązanie dwupaństwowe jest martwe, UE kontynuowała swoje wysiłki, opierając się na mocnym przekonaniu, że nie ma (dla tego) alternatywy, jeśli Izraelczycy i Palestyńczycy chcą żyć pokojowo obok siebie" - dodał.

Powtórzył również, że należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo cywilom.

"Cywile muszą być chronieni wszędzie i w każdych okolicznościach. Życie każdego cywila jest ważne. Dlatego wezwaliśmy do przerw (w działaniach wojennych) i utworzenia korytarzy humanitarnych w Gazie, ponieważ pomoc humanitarna musi zostać dostarczona osobom potrzebującym. Wszyscy jesteśmy zdruzgotani okropnymi zdjęciami (z Gazy), zwłaszcza niewinnych dzieci" - podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej.

Zastrzegł jednocześnie, że nic nie może usprawiedliwić ataku terrorystycznego dokonanego rzez Hamas na Izrael, "charakteryzującego się bezprecedensową przemocą i okrucieństwem wobec niewinnych cywilów".

"Skrupulatność, z jaką został on przygotowany i wykonany, to czysty horror" - powiedział Michel.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz