UE: Przewodniczący Rady Europejskiej: udało się osiągnąć porozumienie w sprawie 9. pakietu sankcji przeciwko Rosji (aktualizacja)

Udało się osiągnąć porozumienie w sprawie 9. pakietu sankcji przeciwko Rosji - powiedział w czwartek wieczorem na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu unijnych przywódców w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Michel podkreślił, że UE jest zdecydowana, by wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

Odniósł się też do decyzji w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schenegen, która jego zdaniem może być podjęta w 2023 roku.

"Chciałbym wyrazić zadowolenie z dołączenia Chorwacji do strefy Schengen od 1 stycznia 2023 r. Mieliśmy też polityczną debatę na temat przystąpienia do strefy Schenegen Rumunii i Bułgarii. Jestem optymistą w tym względzie, że decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w 2023 roku. Odczuliśmy polityczną wolę, by pracować nad osiągnięciem postępu w tej sprawie. Mam nadzieję, że to się stanie w 2023 roku" - podkreślił Michel.

W konferencji wzięła też udział szefowa KE Ursula von der Leyen, która powiedziała, że dzięki czeskiej prezydencji propozycja dodatkowych 18 miliardów euro na przyszły rok dla Ukrainy została dziś przyjęta. "UE przoduje we wspieraniu swojego sąsiada (Ukrainy - PAP), tak jak powinna i tak pozostanie" - dodała.

Odniosła się też do amerykańskiego planu wsparcia gospodarki.

"Musimy dopilnować, aby UE utrzymała pozycję światowego lidera w dziedzinie czystych technologii pomimo zaostrzającej się konkurencji. Przedstawiłam przywódcom 4-punktowy plan, aby skutecznie zareagować na amerykańską ustawę o redukcji inflacji. Komisja zrobi teraz krok naprzód i przedstawi propozycję" - powiedziała.

Z Brukseli Łukasz Osiński i Artur Ciechanowicz