UE: Przewodniczący Rady Europejskiej wzywa do uwolnienia Nawalnego

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w niedzielę do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który został zatrzymany na moskiewskim lotnisku po powrocie z Niemiec do Rosji.

"Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego po przybyciu do Moskwy jest niedopuszczalne" - napisał na Twitterze Michel. "Wzywam władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia go" - dodał.

Nawalny został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, po przylocie w niedzielę wieczorem samolotem z Berlina.

Federalna Służba Więzienna (FSIN) przekazała, że pozostanie on w areszcie do decyzji sądu.