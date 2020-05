UE przygotowała projekt rezolucji na Światowe Zgromadzenie Zdrowia

Unia Europejska przygotowała projekt rezolucji na Światowe Zgromadzenie Zdrowia - poinformowała rzeczniczka KE Virginie Battu-Henriksson. Wskazuje on m.in. na potrzebę zrozumienia przyczyn, dla których doszło do pandemii.

Jak powiedziała rzeczniczka, projekt rezolucji mówi o tym, jaka powinna być koordynowana międzynarodowa odpowiedź na pandemię. Wskazuje też na potrzebę zrozumienia przyczyn, dla których doszło do pandemii, i na potrzebę zapewnienia dostępu wszystkich krajów świata do leków i szczepionki na Covid-19.

Rzeczniczka przypomniała też słowa szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, który zwracał uwagę wcześniej w kontekście Covid-19 na "potrzebę niezależnego spojrzenia" i niewłączania się w "bitwę między Chinami a USA, które oskarżają siebie nawzajem za wydarzenia".

Pod dokumentem podpisały się nie tylko państwa członkowskie UE, ale m.in. Rosja, Brazylia, Kanada, Indie, Meksyk, Turcja i Wielka Brytania. Unia Europejska była jednak inicjatorem projektu rezolucji.

W poniedziałek w południe w Genewie rozpoczęło się Światowe Zgromadzenie Zdrowia, coroczne spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Spodziewane jest przyjęcie rezolucji z oceną działań WHO podczas pandemii koronawirusa.

Z uwagi na pandemię po raz pierwszy w historii Zgromadzenie odbywa się w formie wideokonferencji i jest mocno skrócone - potrwa do wtorku.

Inaugurując forum, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres skrytykował sposób, w jaki świat zareagował na pandemię koronawirusa.

"Państwa przyjęły różne strategie, część ignorowała rekomendacje WHO" - wypomniał Guterres. Ostrzegł, że efekty pandemii mogą być jeszcze bardziej niszczycielskie w państwach rozwijających się i wezwał do solidarności z nimi.

Najszerzej omawianym punktem spotkania jest przedłożony przez Unię Europejską projekt rezolucji, wzywającej do przeprowadzenia "bezstronnej i niezależnej" oceny działań WHO w odpowiedzi na pandemię, a także do kontynuacji badań nad źródłem wirusa. Jak przewiduje europejski dyplomata cytowany przez agencję Reutera, wsparty m.in. przez Australię i państwa Afryki projekt ma dużą szansę na przyjęcie podczas drugiego dnia obrad.

Działania WHO, zwłaszcza w początkowej fazie pandemii, były krytykowane przez państwa zachodnie, w tym USA, które zdecydowały się zawiesić wpłatę składek członkowskich do czasu wyjaśnienia tych działań. Organizacji, kierowanej przez Etiopczyka Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, zarzucano m.in. bezkrytyczne podejście do danych przekazywanych przez władze w Pekinie, oskarżane o tuszowanie informacji o wirusie.

Przemawiający w pierwszej części Zgromadzenia prezydent Chin Xi Jinping pośrednio odniósł się do tej krytyki, zaznaczając, że Chiny "działały otwarcie i przejrzyście" i dzieliły się ze światem informacjami bez zwłoki. Xi wezwał też do większego wsparcia - politycznego i finansowego WHO, a także wsparcia państw Afryki. Xi poparł ideę przeprowadzenia oceny działań WHO, ale zaznaczył, że należy to zrobić dopiero po przejściu kryzysu.

Podczas Zgromadzenia przemawiać będą przedstawiciele 155 państw członkowskich. W imieniu Polski, głos zabierze minister zdrowia Łukasz Szumowski, który według planu ma przemawiać w poniedziałek o 19.38. Mimo usilnych starań ze strony części państw zachodnich w spotkaniu nie weźmie udziału delegacja z Tajwanu, która w przeszłości była zapraszana w roli obserwatora.

Wirtualny format spotkania przysporzył trudności organizatorom. Podczas inauguracji zgromadzenia WHO przez dłuższy czas nie mogła połączyć się z jednym z honorowych gości, prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą.

Z Brukseli Łukasz Osiński