UE: Rada Europejska przyjmuje do wiadomości nakaz aresztowania Putina wydany przez MTC

Rada Europejska przyjęła do wiadomości wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTC) nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina - oświadczyli unijni przywódcy zgromadzeni w czwartek na spotkaniu w Brukseli.

"Rosja musi natychmiast przerwać swoją agresję oraz całkowicie i bezwarunkowo wycofać wszystkie swoje siły zbrojne i sprzymierzeńców z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Międzynarodowe prawo humanitarne, w tym dotyczące traktowania jeńców wojennych, powinno być przestrzegane. Rada Europejska zdecydowanie potępia przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć. Rosja musi natychmiast zapewnić bezpieczny powrót Ukraińców przymusowo wywiezionych lub deportowanych do Rosji, w szczególności dzieci. W tym kontekście Rada Europejska przyjmuje do wiadomości wydane ostatnio przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazy aresztowania prezydenta Rosji i jego pełnomocnika ds. praw dziecka za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji i wywożeniu ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji" - czytamy w konkluzjach obrad szczytu dotyczących Ukrainy, które zostały opublikowane na stronie Rady Europejskiej.

Szefowie państw i rządów przypomnieli, że UE jest zaangażowana w działania mające na celu pociągnięcie sprawców "do pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie popełnione w związku z agresją Rosji na Ukrainę, w tym poprzez ustanowienie odpowiedniego mechanizmu ścigania (sprawców) zbrodni agresji, który jest przedmiotem troski całej społeczności międzynarodowej".

W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie w sprawie utworzenia nowego Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) w Hadze, które zostanie połączone z istniejącym wspólnym zespołem dochodzeniowo-śledczym wspieranym przez Eurojust (agencja Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim).

Unijni liderzy podkreślili potrzebę zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia istniejących już sankcji na szczeblu europejskim i krajowym oraz zapobiegania i przeciwdziałania obchodzeniu sankcji w państwach trzecich.

"Rada Europejska zwraca się do Rady UE i Komisji Europejskiej o wzmocnienie wszystkich niezbędnych instrumentów egzekwowania oraz o wypracowanie wraz z państwami członkowskimi w pełni skoordynowanego podejścia w tym celu" - czytamy w konkluzjach.

Przywódcy zapewnili, że Unia będzie nadal udzielać Ukrainie i jej obywatelom wsparcia politycznego, gospodarczego, wojskowego, finansowego i humanitarnego - tak długo, jak będzie to konieczne.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz