UE: Rada przyjęła nowe rozporządzenie o bateriach i zużytych bateriach

Rada UE przyjęła w poniedziałek nowe rozporządzenie, które dotyczy "zrównoważoności w odniesieniu do baterii i zużytych baterii". Rozporządzeniem objęty zostanie cały cykl życia baterii – od ich produkcji po ponowne użycie i recykling.

"Baterie odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji i przechodzeniu UE na bezemisyjne środki transportu. Jednocześnie w zużytych bateriach znajduje się wiele cennych zasobów. Musimy być w stanie ponownie wykorzystać te surowce krytyczne zamiast polegać na dostawach z państw trzecich. Nowe przepisy będą promować konkurencyjność europejskiego przemysłu i zapewnią, że nowe baterie będą ekologiczne i przyczynią się do zielonej transformacji" - oświadczyła Teresa Ribera, hiszpańska minister transformacji ekologicznej, której kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

"Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady będzie miało zastosowanie do wszystkich baterii, w tym wszystkich zużytych baterii przenośnych, baterii przemysłowych, akumulatorów (do pojazdów elektrycznych oraz samochodów i maszyn) oraz baterii stosowanych w lekkich środkach transportu (np. elektrycznych rowerach, motorowerach i hulajnogach)" - uściśla komunikat Rady UE.

Nowe przepisy zawierają wymogi co do postępowania z zużytymi bateriami, w tym cele i obowiązki w zakresie ich zbiórki, cele w zakresie odzysku materiałów i obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Rozporządzenie określa obowiązujące producentów cele w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych (63 proc. do końca 2027 roku i 73 proc. do końca 2030 roku) i wprowadza specjalny cel dotyczący zbierania zużytych baterii z lekkich środków transportu (51 proc. do końca 2028 roku i 61 proc. do końca 2031 roku).

Ustala również cel dotyczący odzyskiwania litu na poziomie 50 proc. do końca 2027 r. i 80 proc. do końca 2031 r.

Przewidziano także obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów z recyklingu w bateriach przemysłowych oraz akumulatorach pojazdów i maszyn. Wstępne docelowe poziomy wynoszą 16 proc. kobaltu, 85 proc. ołowiu, 6 proc. litu i 6 proc. niklu. Baterie będą musiały posiadać dokumentację poświadczającą zawartość materiałów z recyklingu.

Do końca 2025 roku wydajność recyklingu ma wynieść 80 proc. dla baterii niklowo-kadmowych i 50 proc. dla innych zużytych baterii.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz