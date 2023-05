UE: Rozmowy o reformie migracyjno-azylowej UE mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu; Szwecja ma przedstawić nową propozycję

W piątek ambasadorowie państw członkowskich ponownie rozmawiali w Brukseli o reformie migracyjno-azylowej UE. Nie doszli jednak do konsensusu i dyskusja ma być kontynuowana w w przyszłym tygodniu. Szwecja, która sprawuje unijną prezydencję, ma przedstawić nową propozycję dot. relokacji oraz alternatywy w postaci zapłaty ekwiwalentu pieniężnego w przypadku braku zgody na relokację – przekazały PAP źródła unijne.

"Szwedzi zapowiedzieli, że przygotują nową wersję projektu reformy migracyjno-azylowej z nowymi cyframi. Kraje są w tej sprawie podzielone" - powiedziało PAP źródło unijne.

Z informacji PAP wynika, że na piątkowym spotkaniu w Brukseli ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś po raz kolejny sprzeciwił się propozycjom reformy KE. Podkreślał, że w ramach obecnej propozycji relokacja ma być preferowanym środkiem, a ekwiwalent pieniężny w wysokości 22 000 euro na osobę nie jest żadną alternatywą.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, Sadoś powtórzył, że od początku agresji Rosji na Ukrainę UE przekazała 200 mln euro na pomoc dla 1 mln uchodźców ukraińskich w Polsce, a to 200 euro na osobę.

Propozycję reformy azylowo-migracyjnej przedstawiła w środę komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson ambasadorom państw członkowskich. To wznowienie dyskusji, która rozpoczęła się w 2015 r. wraz z kryzysem migracyjnym w UE. Wtedy część krajów nie chciała się na to zgodzić. W efekcie KE uruchomiła procedury naruszenia prawa UE wobec tych krajów, w tym m.in. Polski.

"Komisarz Johansson zaproponowała w środę de facto wprowadzenie mechanizmu przymusowej relokacji nieregularnych migrantów. Polska i inne państwa członkowskie sprzeciwiły się tej propozycji. Komisarz zaproponowała, że jeśli któreś z państw UE nie będzie chciało uczestniczyć w relokacji migrantów, to będzie musiało płacić 22 tys. euro za nieprzyjętego migranta. Miałby to być ekwiwalent finansowy, a de facto byłaby to kara" - powiedziało PAP w środę polskie źródło dyplomatyczne.

Komisja Europejska ma inne zdanie w tej sprawie.

"Należy zapewnić solidarność. Dlatego Komisja zaproponowała system obowiązkowej solidarności. Państwa członkowskie będą mogły decydować o środkach solidarnościowych. Mogą one obejmować relokację, wsparcie finansowe i operacyjne. Ważne jest, aby państwa członkowskie potrzebujące wsparcia je otrzymały" - poinformowała PAP rzeczniczka komisji ds. migracji Anita Hipper.

W tej sprawie wypowiedziała się też szwedzka prezydencja w UE. "Obowiązkowej relokacji nie było, nie ma i nie będzie w propozycji. Obowiązkowa solidarność to inna sprawa. Kraje pierwszego wjazdu potrzebują wsparcia w ich ważnych pracach związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi. Ale obowiązkowa relokacja nie wchodzi w grę" - napisała na Twitterze Maria Stenergard, minister ds. migracji Szwecji.

Z Brukseli Łukasz Osiński