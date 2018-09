UE rozpoczęła negocjacje z Australią ws. umowy o wolnym handlu. Czy antypody okażą się szczęśliwe dla polskiego biznesu?

Jeszcze kilka wieków temu sądzono, że na antypodach wszystko postawione jest na głowie. Deszcz pada z dołu do góry, ludzie chodzą na rękach, a ziemia jest na miejscu nieba. Patrząc obecnie na Australię, jako na jeden z najdynamiczniej rozwijających się światowych rynków, można odnieść wrażenie, że to po naszej stronie świata nic nie wydaje się być normalne. Decyzja Rady UE o rozpoczęciu negocjacji umowy o wolnym handlu z Australią z maja tego roku jest kolejnym krokiem w kierunku rozwijania europejskich perspektyw handlowych w czasach „nienormalności”.

Pierwsza runda negocjacji umowy o wolnym handlu z Australią odbyła się w sierpniu, a kolejne, nieformalne spotkanie negocjatorów zapowiedziane jest na ostatni tydzień września.

Jakie korzyści umowa o wolnym handlu UE z Australią może przynieść polskim firmom.

Które sektory australijskiej gospodarki otwierają największe możliwości przed polskim biznesem.

Obok szans umowa będzie nieść ze sobą także wyzwania, które branże mogą się jej obawiać.

Jak polskie firmy jak i zrzeszenia branżowe powinny się przygotować, by nie dać się zaskoczyć.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i wysokie tempo prac się utrzyma, rozmowy mogą potrwać nie dłużej niż 2-3 lata. Co oznacza, że ze skutków porozumienia będziemy mogli korzystać już wkrótce.Australia to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Azji i Pacyfiku. Według OECD jej dynamika wzrostu ma w tym roku wynieść około 3 proc., co oznacza, że od ponad ćwierćwiecza dobrobyt tego kraju nieustannie się pomnażał. Choć ten kraj-kontynent jest zamieszkany zaledwie przez niewiele ponad 24 miliony osób, to z punktu widzenia współpracy gospodarczej nie jest on bez znaczenia. Według rankingu Banku Światowego, Australia plasuje się na 13. miejscu, jeśli chodzi o wielkość gospodarki, biorąc pod uwagę nominalne PKB, a tempo wzrostu prognozowane na lata 2016-2025 jest najwyższe wśród wysokorozwiniętych gospodarek na świecie.W chwili obecnej, Australia jest 18. największym partnerem handlowym Unii Europejskiej (1,5 proc. udziału w wymianie UE), podczas gdy Wspólnota reprezentuje drugi najważniejszy rynek dla Australii zaraz po Chinach i znacznie przed Stanami Zjednoczonymi. Całkowita wymiana w 2017 roku wyniosła rekordowe 47,7 miliardów euro, a eksport i import usług 27,1 miliarda euro. Relacje handlowe między partnerami są w dużej mierze komplementarne. Unia eksportuje sprzęt transportowy, maszyny, urządzenia, chemikalia, żywność i usługi. UE importuje natomiast surowce naturalne, minerały (głównie złoto i węgiel), alkohol (głównie wino), koncentraty oraz nasiona oleiste.Co prawda porozumienie z Australią ani dla UE ani dla Polski nie przyniesie podobnych rezultatów od niedawno podpisanych umów z Japonią czy Koreą Południową, ale nie należy ignorować bogatego rynku australijskiego.