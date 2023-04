UE: Rzeczniczka KE: jesteśmy wdzięczni krajom graniczącym z Ukrainą za udzielane wsparcie

Jesteśmy wdzięczni krajom członkowskim UE graniczącym z Ukrainą za pomoc w wywożeniu płodów rolnych; zdajemy sobie sprawę, że dotyka to tamtejszych rolników - przyznała w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. rolnictwa Miriam Garcia Ferrer, odpowiadając na pytania dotyczące zakazu importu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy wprowadzonego w weekend m.in. przez Polskę i Węgry.

"Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi władzami państw UE, które ogłaszają te środki, a także z władzami Ukrainy, żeby zorientować się w zakresie środków i podstawach prawnych. Nie mamy pełnej jasności w tej kwestii. Równolegle warto przypomnieć, że polityka handlowa jest wyłączną kompetencją UE, co oznacza, że decyzje muszą być podejmowane na poziomie UE. Dlatego, powtarzamy, że jednostronne działanie nie jest możliwe w tym kontekście" - powiedziała Garcia Ferrer na konferencji prasowej w Brukseli.

"To bardzo ważne, by kontynuować wspieranie Ukrainy w tych ciężkich czasach, ale jednocześnie mamy świadomość, że dotyka to rolników w UE. (...) Jesteśmy bardzo wdzięczni krajom frontowym za wsparcie udzielane Ukrainie w wywozie produktów rolnych" - dodała.

W sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakłada ono, że do 30 czerwca br. jest zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

Po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny - poinformował w sobotę węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

W poniedziałek czasowy zakaz importu ukraińskiego zboża wprowadził rząd Słowacji. Ministerstwo rolnictwa oświadczyło, że wyczerpało już wszystkie prawne możliwości kontroli napływu zboża z Ukrainy przy jednoczesnym zachowaniu tzw. korytarzy solidarności.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz