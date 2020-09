UE: Rzeczniczka KE: von der Leyen ma pełne zaufanie do Jourovej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma pełne zaufanie do wiceszefowej KE Viery Jourovej - zapewniła we wtorek rzeczniczka tej instytucji Dana Spinant w odpowiedzi na wezwanie premiera Węgier, by zdymisjonować Czeszkę za jej wypowiedzi.

Victor Orban napisał do von der Leyen, że wypowiedzi Jourovej "są nie do pogodzenia z funkcją zajmowaną przez nią w Komisji i dlatego niezbędnie konieczne jest jej odejście ze stanowiska".

W ubiegłotygodniowym wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" Jourova oświadczyła: "Viktor Orban mówi, że buduje nieliberalną demokrację. Ja bym powiedziała, że buduje chorą demokrację".

Komisja nie zdystansowała się wprost od tych wypowiedzi. Rzecznik KE Christian Wigand podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli, że stanowisko Komisji w sprawie stanu praworządności na Węgrzech jest dobrze znane, ale "są różne sposoby na to, by je wyrazić".