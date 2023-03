UE: Rzecznik KE o artykule Politico: nie odnotowaliśmy dotąd żadnych nadużyć funduszu EPF

Nie odnotowaliśmy dotąd żadnych nadużyć funduszu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) - powiedział we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano. Urzędnik skomentował opublikowany wcześniej tego dnia artykuł portalu Politico, w którym oskarżono Estonię o wysyłanie Ukrainie starego sprzętu wojskowego i modernizowanie swojego wojska na koszt unijnych sojuszników.

"EPF jest instrumentem zarządzanym przez państwa członkowskie UE; to mechanizm międzyrządowy, co oznacza, że kierują nim państwa. Wszystko, co z nim związane, jest w rękach członków UE" - przypomniał Stano.

W opublikowanym we wtorek tekście Politico powołano się na dokumenty wskazujące, że sześć krajów UE oszacowało wartość wysłanego Ukrainie wsparcia na podstawie cen nowego sprzętu kupionego w celu odtworzenia potencjału obronnego, a nie właściwej wartości wysłanego uzbrojenia.

W artykule oskarżono Estonię o wykorzystywanie tej praktyki do pozyskiwania środków z funduszu EPF, utworzonego przez UE w następstwie rosyjskiej inwazji, z którego państwom członkowskim zwraca się część wartości przekazanego Ukrainie sprzętu i broni. Zarzucono również Estonii "wysyłanie na Ukrainę złomu".

Doniesienia zostały zdementowane przez estońskie władze. Rzecznik KE podkreślił, że "nie ma żadnych informacji na temat jakichkolwiek nadużyć funduszu".